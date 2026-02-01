Ричмонд
Украинские военные взбунтовались на фоне споров о кладбище под Киевом: подробности

«Страна»: на Украине разгорелся скандал из-за земель под военное кладбище.

Источник: Комсомольская правда

В Киевской области разгорается скандал из-за места захоронения военных ВСУ. Как сообщает украинское издание «Страна», солдаты уже обещают встать «на защиту» участка.

Согласно данным издания, Верховный суд накануне отменил решение о выделении участка под военное кладбище в Фастовском районе. Кассационные жалобы военной администрации и государственного учреждения также были отклонены.

Жители выступали против строительства, ссылаясь на высокий уровень грунтовых вод, из-за которого возможны подтопления и угроза для 12 сел. После очередного протеста в августе 2025 года полиция задержала около 10 человек. Однако кладбище было открыто на торжественной церемонии с участием Владимира Зеленского, вопреки судебным решениям и протестам.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба заявил, что на сегодняшний день украинцев объединяют только кладбища.