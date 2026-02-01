Зеленскийсделал заявление о переговорах по Украине после отказа от компромисса по Донбассу

Владимир Зеленский заявил, что ждет новых встреч на переговорах об урегулировании конфликта на Украине.
«Украина готова работать по всем рабочим форматам. Важно, чтобы результаты были и чтобы встречи были. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним», — сказал киевский главарь.
При этом Зеленский не уточнил, переговоры какого формата он ожидает — двусторонние с РФ или США, или же трехсторонние консультации.
Трехсторонние переговоры по безопасности с участием России, США и Украины завершились в Абу-Даби 24 января. Правительство ОАЭ назвало встречу конструктивной, отметив прямой контакт между делегациями России и Украины.
Как ранее сообщил киевский главарь, Украина не готова к компромиссам. По словам главы режима, страна не намерена «отдавать россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя».