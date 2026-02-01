Неработающих украинцев лишат пособий на детей в Польше

Находящиеся в Польше украинцы, которые не имеют официального места работы и не отчисляют взносы в фонд соцстраха, потеряли право на получение детских пособий. Соответствующий закон вступил в силу с 1 февраля.
Речь идет о законе о соцвыплатах для иностранцев. При этом проживающие в Польше граждане других стран и ранее не имели права на детские пособия, также им была недоступна государственная система здравоохранения, если они не имели работы и не делали необходимые отчисления со своих зарплат.
Положение украинцев на этом фоне было выигрышным. В частности, они получали ежемесячное пособие в сумме, эквивалентной 200 долларам, на каждого ребёнка.
Германия также планирует снизить финансовую поддержку для украинских беженцев. Вместо гражданских пособий им будут выплачивать деньги по закону для соискателей убежища, что означает сокращение выплат.
