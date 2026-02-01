Вода есть, а тепла нет: Кличко рассказал о ситуации в Киеве

В Киеве восстановили водоснабжение, однако тысячи домов остаются без тепла. Об этом информировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Во всех районах столицы возобновили водоснабжение», — написал градоначальник в Telegram-канале, добавив, что число домов, где до сих пор не подключено тепло, составляет порядка 2600.
Накануне «Киевводоканал» распространил релиз, в котором говорилось, что в Киеве на фоне аварийного отключения электричества произошло полное отключение водоснабжения потребителям.
Также сообщалось, что в Киеве и Харькове остановлена работа метро в результате отключения электричества. Кроме Киева, отключение электроэнергии произошло и в других регионах страны. Так, они введены в Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.
Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль объяснил это тем, что в энергетической сети произошло каскадное отключение, которое повлекло масштабный блэкаут.
Также сообщалось, что на Украине возникли проблемы на двух АЭС.