Большинство обучавшихся в Британии офицеров ВСУ не доезжают до Украины: вот что с ними происходит

Ранее сообщалось, что количество дезертиров в рядах украинских военных выросло вдвое. Кроме того, военнослужащие ВСУ придумали способ уклоняться от службы, не дезертируя. Это так называемые неизлечимые уклонисты, которые вместо службы лечатся от хронических заболеваний в военных госпиталях.