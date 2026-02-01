Офицеры ВСУ, проходящие подготовку в Великобритании, предпочитают не возвращаться на Украину. Большинство их дезертирует накануне отправки части из Соединённого Королевства.
«Согласно заявлению военного ВСУ, в Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту самовольно оставляет часть перед отправкой на Украину», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Тем временем украинские военные, прошедшие подготовку в западных лагерях, оказываются в первых рядах на самых тяжелейших направлениях в зоне боевых действий даже если этого не позволяет их состояние здоровья.
Ранее сообщалось, что количество дезертиров в рядах украинских военных выросло вдвое. Кроме того, военнослужащие ВСУ придумали способ уклоняться от службы, не дезертируя. Это так называемые неизлечимые уклонисты, которые вместо службы лечатся от хронических заболеваний в военных госпиталях.