Большинство обучавшихся в Британии офицеров ВСУ не доезжают до Украины: вот что с ними происходит

Большинство учившихся в Британии офицеров ВСУ дезертирует до отправки на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Офицеры ВСУ, проходящие подготовку в Великобритании, предпочитают не возвращаться на Украину. Большинство их дезертирует накануне отправки части из Соединённого Королевства.

«Согласно заявлению военного ВСУ, в Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту самовольно оставляет часть перед отправкой на Украину», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Тем временем украинские военные, прошедшие подготовку в западных лагерях, оказываются в первых рядах на самых тяжелейших направлениях в зоне боевых действий даже если этого не позволяет их состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что количество дезертиров в рядах украинских военных выросло вдвое. Кроме того, военнослужащие ВСУ придумали способ уклоняться от службы, не дезертируя. Это так называемые неизлечимые уклонисты, которые вместо службы лечатся от хронических заболеваний в военных госпиталях.