Методы ТЦК продолжают выходить за грани разумного: сотрудник начал стрелять по гражданским под Житомиром

На Украине сотрудник ТЦК открыл стрельбу в ходе ссоры с гражданскими в Житомирской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими в Житомирском районе. Пострадавших нет, идет проверка», — пишет издание в Telegram-канале.
Как отмечается, представитель военкомата применил оружие в ответ на действия прибывшего полицейского, который пытался остановить ссору. Сам конфликт случился в Новогуйвинской общине.
Немногим ранее Верховной раде представили законопроект правительства, который предполагает организацию ТЦК в сельской местности Украины.
Накануне KP.RU писал, что под руководством нового главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* ТЦК стали применять газовые баллончики.
* — Физическое лицо, признанное на территории России террористом и экстремистом.