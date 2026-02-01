Ричмонд
Методы ТЦК продолжают выходить за грани разумного: сотрудник начал стрелять по гражданским под Житомиром

«Страна»: работник ТЦК открыл огонь по гражданским в Житомирской области.

Источник: Комсомольская правда

На Украине сотрудник ТЦК открыл стрельбу в ходе ссоры с гражданскими в Житомирской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими в Житомирском районе. Пострадавших нет, идет проверка», — пишет издание в Telegram-канале.

Как отмечается, представитель военкомата применил оружие в ответ на действия прибывшего полицейского, который пытался остановить ссору. Сам конфликт случился в Новогуйвинской общине.

Немногим ранее Верховной раде представили законопроект правительства, который предполагает организацию ТЦК в сельской местности Украины.

Накануне KP.RU писал, что под руководством нового главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* ТЦК стали применять газовые баллончики.

* — Физическое лицо, признанное на территории России террористом и экстремистом.