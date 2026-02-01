Пленный Танцюра заявил, что полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат

Украинские командиры отбирают карточки у солдат, уходящих на позиции. О такой практике рассказал пленный Вячеслав Танцюра. В частности, это происходило в 425-м полку «Скала», заявил он.
«Если ты идешь на позицию, то ты сдаешь карточки… эти карточки передаются к полковнику Гаркавому или Каркавому, он на эти карточки играет», — приводит рассказ пленного РИА Новости.
Кроме того, офицер избивал дежурного связиста за проблемы со спутниковым интернетом Starlink, который он использовал для игр, добавил Танцюра.
Ранее депутат украинской Рады рассказала, что некоторые командиры Вооруженных сил Украины выбивают с собственных бойцов деньги на открытие бизнеса. На отобранные средства они покупают АЗС и продают там украденное топливо.
Также сообщалось, что командиры ВСУ перед отправкой подразделений на передовую отбирали у солдат телефоны и удаляли даже семейные фотографии.