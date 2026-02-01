Озвучены потери ВСУ в январе 2026 года

В конце 2025 года KP.RU информировал, что потери украинской армии за год составили 6 500 единиц бронетехники, включая танки и ББМ, и почти 11 800 артиллерийских орудий и минометов. В общей сложности за время спецоперации к концу 2025 года были уничтожены 50 143 единиц спецтехники.