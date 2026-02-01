Озвучены потери ВСУ в январе 2026 года

За январь 2026 года потери ВСУ в зоне СВО составили более 38,5 тыс. человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на регулярные сводки Минобороны РФ.
Уточняется, что за январь ВСУ потеряли 38 645 человек. Наибольшие потери пришлись на первую неделю (11 355 человек), затем — 8 695 (10−16 января), 8 810 (17−23 января) и 9 785 человек (24−31 января).
Основные потери ВСУ пришлись на зону боевых действий группировки «Центр».
Кроме того, за месяц российские войска освободили 24 населенных пункта: 10 в Запорожской области, 6 в ДНР, 4 в Харьковской и 3 в Сумской областях.
В конце 2025 года KP.RU информировал, что потери украинской армии за год составили 6 500 единиц бронетехники, включая танки и ББМ, и почти 11 800 артиллерийских орудий и минометов. В общей сложности за время спецоперации к концу 2025 года были уничтожены 50 143 единиц спецтехники.