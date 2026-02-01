Ричмонд
Группировка «Запад» за сутки отразила две контратаки ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки бригады нацгвардии Украины у села Петровка в Харьковской области на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка», — сказал он.

Кроме того, Бигма сообщил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» поразили 5 беспилотников самолетного типа и 80 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Также, по его информации, были выявлены и уничтожены 33 пункта управления БПЛА и 4 станции спутниковой связи Starlink.

