Группировка «Запад» за сутки отразила две контратаки ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка», — сказал он.
Кроме того, Бигма сообщил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» поразили 5 беспилотников самолетного типа и 80 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Также, по его информации, были выявлены и уничтожены 33 пункта управления БПЛА и 4 станции спутниковой связи Starlink.
