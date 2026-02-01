Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы «Востока» уничтожили девять опорных пунктов ВСУ в Запорожье

Для поражения применялись осколочно-фугасные снаряды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расчеты орудий Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили девять опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«Артиллеристы выполнили прицельное наведение и произвели серию точечных выстрелов по выявленным объектам. Для нанесения огневого поражения были применены осколочно-фугасные снаряды. В результате удара уничтожены опорные пункты и живая сила ВСУ, что позволило снизить оборонительный потенциал противника на данном участке», — сообщили в министерстве, предоставив кадры уничтожения девяти опорных пунктов противника.

Кроме того, там добавили, что расчетами ударных БПЛА группировки в Запорожской области были уничтожены четыре пункта управления беспилотниками и три антенны ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше