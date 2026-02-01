Артиллеристы «Востока» уничтожили девять опорных пунктов ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расчеты орудий Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили девять опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
«Артиллеристы выполнили прицельное наведение и произвели серию точечных выстрелов по выявленным объектам. Для нанесения огневого поражения были применены осколочно-фугасные снаряды. В результате удара уничтожены опорные пункты и живая сила ВСУ, что позволило снизить оборонительный потенциал противника на данном участке», — сообщили в министерстве, предоставив кадры уничтожения девяти опорных пунктов противника.
Кроме того, там добавили, что расчетами ударных БПЛА группировки в Запорожской области были уничтожены четыре пункта управления беспилотниками и три антенны ВСУ.