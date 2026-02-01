Расчет «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ у Красноармейска

«Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, за считаные минуты произвели развертывание боевой машины из походного положения в боевое и произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту украинских боевиков. Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, уничтожив его основные огневые точки», — говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета войск беспилотных систем в составе разведывательного подразделения группировки.
«Слаженная совместная боевая работа расчета РСЗО “Град”, штурмовых подразделений и расчетов БПЛА, позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных мест скопления живой силы и техники противника, а также поддерживать штурмовые группы, накрывая огнем позиции ВСУ на данном направлении», — подчеркнули в военном ведомстве.