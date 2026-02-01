Депутат Рады Нагорняк: на восстановление энергосистемы Украины нужно до 36 часов

Энергетическая система Украины может быть восстановлена не ранее, чем через сутки, но может быть, что для этого потребуется 36 часов. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
«По прогнозам энергетиков, им нужно от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций», — сказал депутат в эфире телеканала «Киев 24».
Депутат добавил, что в процессе восстановительных работ возможны длительные отключения электричества.
Накануне стало известно, что почти во всех регионах Украины происходят аварийные отключения электроэнергии.
Также сообщалось, что в энергетической отрасли Украины в субботу, 31 января, произошли масштабные аварии, на этом фоне на двух АЭС возникли трудности в нормальной работе.
Тем временем киевляне рассказали о блэкауте и о том, как трубы замерзают вместе с людьми.