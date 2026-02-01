МО РФ: фермер вступил в армию по примеру деда, защищавшего Курскую область

Военнослужащий с позывным Енисей, который ранее работал фермером, вступил в ряды Вооружённых сил России, чтобы защищать Родину, как и его дед, участвовавший в боях за Курскую область, сообщило Министерство обороны РФ.
Он подписал контракт с ведомством в марте 2024 года. Службу в рядах Вооружённых сил РФ Енисей начал в звании рядового, выполняя функции заряжающего. Сейчас боец командует огневым взводом буксируемых орудий М-46 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, который входит в группировку войск «Север».
«Уроженец Хакасии, в гражданской жизни занимавшийся фермерством, с началом специальной военной операции он принял решение продолжить семейную традицию службы Отечеству, как это делали его дед и отец», — подчеркнули в Минобороны.
Дед мужчины в годы Великой Отечественной войны так же защищал Курскую область. В министерстве отметили, что служба Енисея является примером преемственности поколений, высокого профессионализма и ответственности.
Уточняется, что с момента участия в боевых действиях военнослужащий был награжден медалью «За отвагу», региональной медалью «За освобождение Курской области» и ведомственными знаками отличия.
Напомним, российские войска полностью освободили Курскую область от ВСУ в конце апреля 2025 года. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину.