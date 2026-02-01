Ричмонд
Федор Лукьянов: в Абу-Даби речь может идти о действительно серьезных переговорах

Федор Лукьянов дал прогноз по переговорам России и Украины в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Популярный российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», чего ждать от переговоров между Москвой и Киевом в Абу-Даби. По словам Лукьянова, режим тишины в эфире по этому вопросу — хороший знак.

«Тот факт, что на этих переговорах царит атмосфера дискретности, что мы ничего не знаем — что там обсуждается, как предлагается решать проблемы, какие из них в повестке — это замечательный, хороший признак», — уверен эксперт.

Лукьянов уточнил, что как только политические вопросы подобного масштаба начинают обсуждаться публично — на переговорах сразу можно ставить крест. А сейчас, впервые за долгое время, даже болтливые представители киевского режима не выносят детали наружу и поддерживают секретность. Это очень важно, учитывая какую ставку Киев делает на медийные «перемоги».

Ранее KP.RU сообщил, что 29 января глава российской делегации Игорь Костюков, глава ГРУ, впервые кратко и емко прокомментировал переговоры в Абу-Даби.