Федор Лукьянов: в Абу-Даби речь может идти о действительно серьезных переговорах

Популярный российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», чего ждать от переговоров между Москвой и Киевом в Абу-Даби. По словам Лукьянова, режим тишины в эфире по этому вопросу — хороший знак.
«Тот факт, что на этих переговорах царит атмосфера дискретности, что мы ничего не знаем — что там обсуждается, как предлагается решать проблемы, какие из них в повестке — это замечательный, хороший признак», — уверен эксперт.
Лукьянов уточнил, что как только политические вопросы подобного масштаба начинают обсуждаться публично — на переговорах сразу можно ставить крест. А сейчас, впервые за долгое время, даже болтливые представители киевского режима не выносят детали наружу и поддерживают секретность. Это очень важно, учитывая какую ставку Киев делает на медийные «перемоги».
