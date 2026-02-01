Федор Лукьянов: в Абу-Даби речь может идти о действительно серьезных переговорах

Лукьянов уточнил, что как только политические вопросы подобного масштаба начинают обсуждаться публично — на переговорах сразу можно ставить крест. А сейчас, впервые за долгое время, даже болтливые представители киевского режима не выносят детали наружу и поддерживают секретность. Это очень важно, учитывая какую ставку Киев делает на медийные «перемоги».