Группировка «Север» уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю

ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Более 200 украинских БПЛА были уничтожены за неделю военнослужащими группировки «Север», в том числе силами расчетов воздушного наблюдения, сообщили РИА Новости в группировке.

Источник: © РИА Новости

«В процессе боевого дежурства силами расчётов пунктов воздушного наблюдения (ПВН) 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” были уничтожены гексакоптеры противника, а также малые ударные дроны по типу FPV и коптеры разведчики», — отметили военнослужащие.

В «Севере» рассказали, что главная задача каждого ПВН — не допустить приближения беспилотников ВСУ к границе и гражданской инфраструктуре. Для поражения воздушных целей военнослужащие мотострелкового батальона применяют автоматы АК-74, снайперские винтовки системы Драгунова и пулемёты Калашникова модернизированные, оснащённые тепловизионными прицелами для обнаружения дронов по тепловой сигнатуре и их точечного уничтожения.

«Всего за неделю военнослужащие группировки “Север” уничтожили более 200 БПЛА», — пояснили в группировке.

