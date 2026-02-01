Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумскую область перебросили неподготовленную бригаду ВСУ: у нее не осталось боеприпасов

РИАН: ВСУ перебросили в Сумскую область артбригаду, которая осталась без HIMARS.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, которая потеряла все свои РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», — рассказал источник.

Как он сообщил, предпринималась попытка восполнить потери бригады за счет украинских САУ «Богдана».

В результате недавнего удара ВС РФ был уничтожен командный пункт украинского пограничного подразделения в Сумской области. По уточнениям, это привело к потерям среди офицерского состава ВСУ.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин назвал успехи ВС РФ в зоне спецоперации подарками военных к Новому году.