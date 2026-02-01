ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, которая потеряла все свои РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», — рассказал источник.
Как он сообщил, предпринималась попытка восполнить потери бригады за счет украинских САУ «Богдана».
В результате недавнего удара ВС РФ был уничтожен командный пункт украинского пограничного подразделения в Сумской области. По уточнениям, это привело к потерям среди офицерского состава ВСУ.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин назвал успехи ВС РФ в зоне спецоперации подарками военных к Новому году.