Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 21 украинский дрон над Белгородской, Воронежской, Астраханской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской и Калужской областей», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше