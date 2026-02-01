Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской и Калужской областей», — говорится в сообщении.
