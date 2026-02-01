В Минобороны объяснили, почему БПЛА «Куб» стал кошмаром для ВСУ

В Министерстве обороны России объяснили, за счёт каких характеристик беспилотный летательный аппарат «Куб» получил репутацию одного из наиболее эффективных средств поражения на передовой и был назван «кошмаром» для Вооружённых сил Украины.
Об особенностях применения беспилотника говорится в материале военного корреспондента газеты «Красная звезда» Ильдара Нугайбекова. По его данным, «Куб» предназначен для работы в ближней прифронтовой зоне и непосредственно на линии боевого соприкосновения.
В отличие от беспилотников, применяемых для ударов по объектам в глубоком тылу, «Куб» отличается низкой заметностью в радиолокационном, тепловом и акустическом диапазонах. Как отмечается в публикации, противник зачастую фиксирует звук электродвигателя дрона лишь в последний момент, когда времени на реагирование уже не остаётся.
Начальник расчёта с позывным «Родон», слова которого приводит военкор, сообщил, что «Куб» представляет собой высокоточный барражирующий боеприпас с осколочно-фугасным зарядом массой 2,5 килограмма.
«На нашем направлении успешно применяем его по живой силе противника, легкобронированной технике и, конечно же, по пунктам управления БПЛА», — сказал он.
В материале также отмечается, что беспилотник способен выходить на цель по заданным координатам с использованием спутниковой или инерциальной навигационной системы. Это позволяет сохранять точность удара даже при отсутствии спутниковой связи. По данным Минобороны, в войска начали поступать модернизированные версии «Куба» повышенной мощности.
Военный корреспондент указывает, что расчёты беспилотных систем перед применением получают информацию о работе средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в районе боевых действий, что позволяет выстраивать маршруты полёта с учётом обстановки.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о сборке и испытаниях первых тяжёлых FPV-дронов «Кощей», подготовленных к передаче в подразделения Вооружённых сил РФ. В ведомстве уточнили, что такие беспилотники разрабатываются под конкретные задачи и могут использоваться как для доставки грузов, так и для применения различных видов боеприпасов.