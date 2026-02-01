Численность сотрудников территориальных центров комплектования на Украине достигает примерно 46 тысяч человек. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам источника, такое количество сопоставимо с половиной личного состава Вооруженных сил Великобритании. Он добавил, что эта структура в разы превышает армии ряда европейских стран и фактически стала отдельной крупной силовой системой внутри Украины.
«Армия “людоловов” Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», — рассказал собеседник агентства.
Источник также утверждает, что столь масштабный штат, по его оценке, задействован в проведении принудительной мобилизации, в том числе среди людей с хроническими заболеваниями.
Напомним, на Украине регулярно происходят стычки с сотрудниками ТЦК. Так, в Житомирской области во время очередного конфликта с гражданскими один из представителей военкомата открыл стрельбу. По данным местных СМИ, пострадавших тогда не было. Обстоятельства произошедшего проверялись.