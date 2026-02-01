«Армия “людоловов” Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», — рассказал собеседник агентства.