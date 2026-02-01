Ричмонд
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли Курскую область

КУРСК, 1 фев — РИА Новости. ВСУ 17 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, украинские беспилотники три раза сбросили взрывные устройства на территории региона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 31 января до 07.00 1 февраля сбито 37 вражеских беспилотников различных типов. Семнадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию сбросом взрывных устройств», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что погибших и пострадавших нет.

