ВСУ за сутки 17 раз обстреляли Курскую область

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 31 января до 07.00 1 февраля сбито 37 вражеских беспилотников различных типов. Семнадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию сбросом взрывных устройств», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что погибших и пострадавших нет.
