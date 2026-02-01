ПВО сбила 38 дронов над российскими регионами

«Первого февраля с 8.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края, по два БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении министерства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше