Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении в ДНР

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Бойцы ВС РФ продвигаются на северском направлении в районе населенных пунктов Озерное и Закотное в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«На северском направлении есть продвижение в районе населенного пункта Озерное, а также со стороны Закотного», — сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.

В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска, которое позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной ВСУ части ДНР. Об освобождении Закотного МО РФ сообщало 16 января.

