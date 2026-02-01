Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении в ДНР

В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска, которое позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной ВСУ части ДНР. Об освобождении Закотного МО РФ сообщало 16 января.