Пушилин: Армия России расширяет зону контроля на Краснолиманском направлении

В Красном Лимане бои разворачиваются на южных и северо-восточных окраинах города, уточнил Пушилин.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия расширяет зону контроля в районе Дробышева и Яровой на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в видеообращении в мессенджере MАХ.

«На Краснолиманском направлении расширяется зона контроля в районе Дробышева и Яровой», — написал он.

Он уточнил, что в Красном Лимане бои разворачиваются на южных и северо-восточных окраинах города.

Пушилин добавил, что на Северском направлении российские бойцы продвигаются в районе населенного пункта Озерное, а также со стороны Закотного.

Как писал сайт KP.RU, 25 января глава ДНР сообщил, что российские военные успешно продвинулись и укрепили свои позиции в районе населенного пункта Родинское. По словам Пушилина, фиксировалось, что на этой неделе группировкой войск «Центр» был освобожден населенный пункт Новопавловка. Это Красноармейско — Димитровская агломерация.

