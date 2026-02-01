Пушилин: Армия России расширяет зону контроля на Краснолиманском направлении

Как писал сайт KP.RU, 25 января глава ДНР сообщил, что российские военные успешно продвинулись и укрепили свои позиции в районе населенного пункта Родинское. По словам Пушилина, фиксировалось, что на этой неделе группировкой войск «Центр» был освобожден населенный пункт Новопавловка. Это Красноармейско — Димитровская агломерация.