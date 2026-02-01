Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над регионами России за 10 часов

Украинские боевики запустили 38 БПЛА по приграничью за последние 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

С 8:00 до 18:00 по московскому времени 1 февраля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 38 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в воскресенье.

В сообщении уточняется, что из 38 сбитых аппаратов 27 были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и над акваторией Азовского моря, а один — над Брянской областью.

Напомним, что сегодня также беспилотники ВСУ атаковали поселок Зареченский в Орловской области, повредив жилые дома и автомобили. Глава округа Александр Черных подтвердил информацию. С 1 февраля в поселке начнет работать специальная комиссия для оформления актов о повреждениях и оказания помощи пострадавшим.

Ранее KP.RU сообщил, что при атаке по Сартане украинские нацисты использовали беспилотник производства НАТО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше