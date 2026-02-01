Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над регионами России за 10 часов

С 8:00 до 18:00 по московскому времени 1 февраля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 38 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в воскресенье.
В сообщении уточняется, что из 38 сбитых аппаратов 27 были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и над акваторией Азовского моря, а один — над Брянской областью.
Напомним, что сегодня также беспилотники ВСУ атаковали поселок Зареченский в Орловской области, повредив жилые дома и автомобили. Глава округа Александр Черных подтвердил информацию. С 1 февраля в поселке начнет работать специальная комиссия для оформления актов о повреждениях и оказания помощи пострадавшим.
Ранее KP.RU сообщил, что при атаке по Сартане украинские нацисты использовали беспилотник производства НАТО.