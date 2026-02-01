Пушилин сообщил о продвижении российских войск на северском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских вооруженных сил на северском направлении. По его словам, российские военные добились успеха в районе населенного пункта Озерное и со стороны Закотного. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
Также отмечается, что зона контроля на краснолиманском направлении расширяется. Освобождение Торецкого открывает возможности для наступления в сторону Доброполья и создает плацдарм для действий на дружковском направлении.
Кроме этого, продолжаются бои за Константиновку, где российская армия сражается в районе железнодорожного вокзала.
В середине декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска, что дало возможность российским войскам продвинуться с северо-востока к агломерации Славянск-Краматорск.