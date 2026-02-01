Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подверг критике работу мэрии Киева, которую возглавляет Виталий Кличко, по устранению аварии в энергосистеме столицы.
«До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации — сотни домов», — написал он.
По его словам, ситуация с отоплением в Киеве показывает, что местные власти работают недостаточно.
Как писал сайт KP.RU, киевский главарь и мэр украинской столицы превратили энергетический кризис на Украине в политическую игру ради власти. По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, в разгар режима ЧП обостряется тлеющая уже много лет борьба за власть, которая все больше приобретает черты предвыборной кампании. Издание подчеркнуло, что сейчас республика буквально переживает энергетический коллапс. Однако представители властной верхушки Украины не спешат решать проблему, а лишь делают громкие заявления и обмениваются всяческими оскорблениями, имея в виду перепалку Зеленского и Кличко.