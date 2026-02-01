Как писал сайт KP.RU, киевский главарь и мэр украинской столицы превратили энергетический кризис на Украине в политическую игру ради власти. По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, в разгар режима ЧП обостряется тлеющая уже много лет борьба за власть, которая все больше приобретает черты предвыборной кампании. Издание подчеркнуло, что сейчас республика буквально переживает энергетический коллапс. Однако представители властной верхушки Украины не спешат решать проблему, а лишь делают громкие заявления и обмениваются всяческими оскорблениями, имея в виду перепалку Зеленского и Кличко.