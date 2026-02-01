Гладков показал кадры уничтожения дронов ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков разместил в своём Telegram-канале видео работы подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан», участвовавших в уничтожении украинских беспилотников в регионе.
На кадрах российские военные стреляют из автоматов по вражеским БПЛА, также беспилотники ВСУ самолётного типа уничтожаются с помощью дронов-камикадзе.
Он поблагодарил бойцов за отражение атаки.
«Спасибо всем бойцам ПВО, Министерства обороны, “БАРС-Белгород”, “Орлана”, самообороны, Росгвардии за защиту неба Белгородской области!» — заявил Гладков.
Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что ВС РФ на севере Харьковской области продвигаются к местоположению РСЗО ВСУ, наносящей удары по Белгороду.