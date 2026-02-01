Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков показал кадры уничтожения дронов ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области опубликовал кадры боевой работы подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан» по уничтожению украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков разместил в своём Telegram-канале видео работы подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан», участвовавших в уничтожении украинских беспилотников в регионе.

На кадрах российские военные стреляют из автоматов по вражеским БПЛА, также беспилотники ВСУ самолётного типа уничтожаются с помощью дронов-камикадзе.

Он поблагодарил бойцов за отражение атаки.

«Спасибо всем бойцам ПВО, Министерства обороны, “БАРС-Белгород”, “Орлана”, самообороны, Росгвардии за защиту неба Белгородской области!» — заявил Гладков.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что ВС РФ на севере Харьковской области продвигаются к местоположению РСЗО ВСУ, наносящей удары по Белгороду.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше