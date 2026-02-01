Водитель грузовика ранен в Белгородской области из-за атаки дронов

Мирный житель ранен осколками в лицо из-за атаки украинских дронов в Белгородской области. Об этом информирует оперативный штаб региона. Сообщается, что БПЛА ударил по грузовому автомобилю, это произошло в Шебекинском округе.
«В селе Червона Дибровка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица», — сказано в релизе. Также сообщается, что кабина грузовика при атаке дрона сожжена.
На момент опубликования штабом информации пострадавшего везли в больницу.
Тем временем силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над регионами России за 10 часов.
Ранее сообщалось, что ВСУ, предварительно, применили ударный дрон производства стран Североатлантического альянса при атаке по Сартане в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также сообщалось, что над Кубанью сбили шесть БПЛА в воскресенье 1 февраля. Подробнее о последствиях атаки дронов на регионы Краснодарского края здесь на KP.RU.