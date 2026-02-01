Минобороны: над российскими регионами сбили 23 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны вновь отразили атаку ВСУ. Над регионами РФ за вечер 1 февраля ликвидировано 23 украинских беспилотника. Так сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Уточняется, что беспилотники сбиты, в том числе, над акваториями Азовского и Черного моря. Все дроны уничтожены в течение пяти часов.
Из них «12 — над территорией Краснодарского края, 5 — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Белгородской области и по 1 — над территориями Ставропольского края, Чеченской Республики и над акваторией Черного моря», — говорится в материале МО.
Ранее БПЛА атаковали поселок Зареченский в Орловской области. Дроны повредили жилые дома и автомобили. Для помощи пострадавшим с 1 февраля в населенном пункте будет работать специальная комиссия. Ее сотрудники оформят акты о повреждениях, необходимые для компенсаций и восстановления имущества.