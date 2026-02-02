Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал уверенность в предопределенном исходе конфликта на Украине. По его словам, Россия уже одержала победу и стала значительно сильнее. Соответствующее мнение политик озвучил во время беседы с американским президентом Дональдом Трампом, подчеркнув, что был уверен в таком результате с самого начала боевых действий. Политик подчеркнул, что, по его мнению, конфликт лишь усилил Россию.