Победа России в специальной военной операции на поле боя просматривается по ряду параметров. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров», — сказал он в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
Медведев подчеркнул, что изначально обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным цели СВО остаются практически неизменными. При этом одной из целей РФ является недопущение новых конфликтов в мире, отметил зампред Совбеза.
Медведев указал, что он выступает за скорейшее достижение Российской Федерацией целей специальной военной операции.
О скорой и неминуемой победе России на поле боя в СВО говорят и на Западе. Так, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, выразил уверенность, что Москва одерживает победу не только над Киевом, но и над коллективным Западом.
Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер также высказал уверенность в достижении Россией всех целей спецоперации на Украине. Он заявил, что Москва может получить желаемое непосредственно на поле боя, даже если дипломатические усилия не принесут результата.
Ирландский журналист Чей Боуз считает, что армия России уже одержала победу в конфликте на Украине, поэтому киевскому режиму пора принимать условия по мирной сделке.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал уверенность в предопределенном исходе конфликта на Украине. По его словам, Россия уже одержала победу и стала значительно сильнее. Соответствующее мнение политик озвучил во время беседы с американским президентом Дональдом Трампом, подчеркнув, что был уверен в таком результате с самого начала боевых действий. Политик подчеркнул, что, по его мнению, конфликт лишь усилил Россию.
Тем временем президент России Владимир Путин подтвердил решимость довести спецоперацию на Украине до логического завершения. Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства заявил, что все задачи, поставленные в 2022 году, будут выполнены.
По этому поводу философ и политолог Александр Дугин заявил, что значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже достигнута, а сама Россия сегодня осознает себя принципиально иным обществом по сравнению с Западом.