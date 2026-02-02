Ричмонд
Украинские дроны повредили несколько домов в Краснодарском крае: что известно о вечерней атаке ВСУ

На Кубани обломки беспилотников упали на территорию частного дома.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны попытались атаковать жилые дома в Краснодарском крае. Так, фрагменты БПЛА обнаружили на территории частного коттеджа. Пострадавших нет, сказано в материале пресс-службы оперштаба Кубани.

Обломки дрона зафиксировали в Красноармейском районе. Кроме того, в результате атаки выбило окна в нескольких квартирах многоэтажного дома в Славянске-на-Кубани. На место ЧП прибыли работники спецслужб.

«Поселок Афипский Северского района подвергся атаке БПЛА. В результате повреждена крыша частного дома. Пострадавших нет», — говорится также в сообщении.

Российские средства ПВО за вечер 1 февраля ликвидировали 23 украинских беспилотника. Дроны сбиты, в том числе, над акваториями Азовского и Черного морей. Все БПЛА уничтожены в течение пяти часов.

