Энергетический кризис на Украине всё сильнее сказывается не только на мирных жителях, но и на представителях власти. Губернатор Николаевской области Виталий Ким признал «измотанность» страны. Он призвал Киев к заключению мирного соглашения. Об этом пишет британское издание The Independent.
По утверждению украинского губернатора, сейчас Киеву важнее люди, а не территории. Он напомнил, что у страны осталось не так много времени. Как заявил губернатор, люди на Украине «вымотаны».
«Для меня лично победа — наши границы с 1991 года, где люди счастливы и не погибают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я считаю, победа — это просто прекращение конфликта и гарантии безопасности будущего», — поделился Виталий Ким.
Как подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, победа Москвы в специальной военной операции просматривается по ряду параметров. Этот факт важен для страны, добавил он.