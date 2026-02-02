Ричмонд
Не смогут применять дроны: Стало известно, почему ВСУ боятся боёв в лесах Сумской области

Командование ВСУ боится, что не сможет применять БПЛА в лесах Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные опасаются переноса боевых действий в Сумской области в районы, покрытые густым лесом и изрезанные глубокими оврагами. Речь идёт о локациях, расположенных к северо-западу от города Сумы.

«Почему украинская разведка так обеспокоена этим? В густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны. Именно на расчеты БПЛА сделало ставку украинское командование в связи с недостатком пехоты и бронетехники», — рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Если российские военные закрепятся в лесах к концу весны, ВСУ не смогут вернуть утраченные позиции, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что объединенная группировка войск ВС РФ освободила в Сумской области населенный пункт Белая Береза.

Как ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, которая потеряла все свои РСЗО HIMARS, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в российском Минобороны сообщили, что с начала года в зоне СВО российские войска освободили 24 населенных пункта.

