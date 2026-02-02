Украинские силовики выламывали двери и отбирали детей у жителей Северска при иностранных журналистах

Украинские силовики охотились на детей в населённом пункте Северск в ДНР, чтобы принудительно вывезти их. Они выламывали двери в жилищах, где находились несовершеннолетние. Это делалось в присутствии иностранных журналистов, рассказала беженка из Северска.
«У нас соседка была — девочка девяти лет. Приехала к ним в дом полиция, также военная полиция, корреспонденты иностранные и такие. А они не хотели выезжать. Так двери выламывались, дети сильно перепугались», — рассказала женщина РИА Новости.
Беженка также рассказала историю о том, как жителям удалось отбить у силовиков и спрятать семью с детьми.
Ранее сообщалось, что украинские власти вывезли всех детей из подконтрольной части города Константиновка, расположенного в ДНР.
Также сообщалось, что в Днепропетровской области Украины в 40 населенных пунктах введена принудительная эвакуация для семей с детьми.
Как украинская власть насильно вывозит детей из Красноармейска без родителей, читайте здесь на KP.RU.