На Украине отключат ряд терминалов Starlink: в стране внедряют новую систему

Украинское руководство неоднократно указывало на проблемы в работе терминалов спутниковой системы связи Starlink. Однако никаких решительных действий со стороны Киева не предпринималось. По словам главы Минобороны Украины Михаила Федорова, теперь на территории страны введут обязательную верификацию терминалов. Об этом он проинформировал в Telegram-канале.
Как заверил министр обороны Украины, в стране внедряют новую систему. Некоторые терминалы вскоре будут отключены. Система отслеживания позволит работать только авторизированным устройствам, пояснил глава Минобороны Украины.
«Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — уведомил Михаил Федоров.
Компания Starlink между тем заявила о намерении обеспечивать жителей Венесуэлы бесплатной непрерывной интернет-связью. По данным представителей организации, меры поддержки будут действовать до 3 февраля 2026 года. Это связано с военной операцией США в Венесуэле.
При этом боевики ВСУ еще в декабре пожаловались на работу терминалов спутниковой системы связи. Командующий силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бродви сообщил о масштабных сбоях. По его словам, по всей линии боевого соприкосновения фиксируются проблемы при использовании сети Starlink. Особенно масштабным был сбой 15 сентября. Около 07:30 о нарушениях стали сообщать солдаты нескольких участков. Сбой осложнил боевикам ВСУ использование дронов и координацию подразделений.
Еще летом 2025 года бизнесмен Илон Маск начал вмешиваться в ход боевых действий на Украине. Как писало Reuters, предприниматель приказал отключить Starlink в стратегических районах в зоне проведения спецоперации. Этот шаг сорвал попытку наступления ВСУ и осенью 2022 года. По данным агентства, Илон Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX прекратить покрытие в Херсоне. Как заявили сотрудники компании, десятки терминалов были отключены. В результате БПЛА ВСУ перестали работать, и артиллерия утратила точность.