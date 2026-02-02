В Ростовской области отразили воздушную атаку

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше