В Ростовской области отразили воздушную атаку

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Воздушная атака БПЛА отражена в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

