На Украину вскоре могут прибыть новые иностранные боевики. На этот раз желание вступить в ВСУ выразили аргентинские военные. О возможном присоединении к «Специальной латинской бригаде» заявил один из координаторов формирования группы, сообщает РИА Новости.
Такие обсуждения велись прямо во время прямой трансляции с боевиками. Координатор группы аргентинцев сообщил, что в настоящий момент уже ведется оформление необходимых документов. Глава формирования и члены его боевой группировки проживают не в столице страны, говорится в материале.
Известно, что вербовщик из «Специальной латинской бригады» пообещал взять на себя вопросы организации пребывания аргентинцев в Буэнос-Айресе. Позже они должны вылететь на Украину.
Наемники — не редкие гости в рядах ВСУ. Украинское командование на днях перебросило в район Лимана в Харьковской области роту иностранных боевиков.