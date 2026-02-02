В ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области российские военные группировки войск «Восток» освободили 580 жилых домов, проведя масштабную зачистку. При этом было уничтожено около 20 единиц техники и большое число украинских боевиков. Об этом РИА Новости сообщил стрелок с позывным «Цыган».
По его словам, российские штурмовики действовали поэтапно и уничтожили роту солдат ВСУ.
«В ходе освобождения населенного пункта Терноватое мы уничтожили роту солдат противника и зачистили более 580 домостроений», — рассказал боец.
Накануне сообщалось, что расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.
Кроме того, военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал про пять технических новинок российской армии на СВО.