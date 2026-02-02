Западные лидеры вынуждены идти на компромисс с Россией в украинском конфликте. НАТО не может просто наблюдать за желаемым «истощением» Москвы. Этого не происходит из-за постоянного продвижения ВС России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube.
Эксперт отметил, что члены НАТО готовы «как можно скорее» завершить украинский конфликт. Они осознают, что линия боевого соприкосновения не может просто «застопориться».
«Постепенно нарастающее давление России заставляет НАТО искать компромисс», — констатировал Гленн Дизен.
