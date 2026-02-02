Украинские военные уничтожают сослуживцев, чтобы они не попали в плен. Об этом информировал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Часто бывают случаи сбросов ВОГов на своих раненых, чтобы они не попали в плен», — цитирует Кимаковского РИА Новости.
Напомним, термином ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный) обозначается боеприпас, который часто используют на беспилотных летательных аппаратах.
Ранее Кимаковский рассказывал, как украинские боевики уничтожали своих сослуживцев в Красноармейске, которые пытались сдаться в плен российским военным.
Тем временем украинские военные при выводе сил из Святопетровки в Запорожской области случайно атаковали собственный полк, приняв его за ВС РФ, и частично его уничтожили.