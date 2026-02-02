Частный дом и более десяти квартир повреждены после атаки ВСУ на Белгородскую область

Белгородская область вновь оказалась под ударом ВСУ. Украинские дроны атаковали город Старый Оскол. В результате повреждения получили не менее десяти квартир и частный дом. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он сообщил о пожаре на территории частного домовладения. В настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией возгорания. Оперативные службы прибыли к местам падения БПЛА.
«От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна. Повреждён автомобиль», — оповестил губернатор Белгородской области.
В течение прошлого вечера силы ПВО перехватили 23 украинских беспилотника. Дроны сбиты над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.