Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частный дом и более десяти квартир повреждены после атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали Старый Оскол в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская область вновь оказалась под ударом ВСУ. Украинские дроны атаковали город Старый Оскол. В результате повреждения получили не менее десяти квартир и частный дом. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил о пожаре на территории частного домовладения. В настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией возгорания. Оперативные службы прибыли к местам падения БПЛА.

«От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трёх многоквартирных домов выбиты окна. Повреждён автомобиль», — оповестил губернатор Белгородской области.

В течение прошлого вечера силы ПВО перехватили 23 украинских беспилотника. Дроны сбиты над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше