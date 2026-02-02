Собственные внутренние противоречия станут причиной того, что Украина не получит обещанную помощь в размере 1,5 трлн долларов. Об этом в интервью News.ru заявил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Политик отметил, что ЕС «потихоньку» осознает, что Украина стала грузом, который Старый Свет уже не тянет. Незалежная ничего не производит, а только по всему миру что-то требует и клянчит. Потому Брюссель вряд ли захочет брать на себя такую нагрузку, а противоречия между странами союза по украинской теме будут только нарастать.
При этом, добавил Джабаров, Украина не сможет существовать без внешних финансовых вливаний. Так что деньги она сможет раздобыть только за счет кражи замороженных российских активов. Но и этот путь весьма проблемный.
Накануне сообщалось, что Украине может хватить запрошенных от Европы 1,5 триллиона долларов помощи примерно на 14 лет. По данным Минфина Украины, в проекте бюджета на 2026 год заложены расходы на уровне 4,83 триллиона гривен. При среднем курсе 44,7 гривны за доллар это около 108 миллиардов долларов в год.
При этом Саманта Пауэр, экс-глава Агентства США по международному развитию (USAID) и бывший посол США в ООН, проболталась, что с 2022 года USAID ежемесячно переводило Киеву 1,5 миллиарда долларов наличными. Эти средства, как она пояснила, не отражались в отчетах перед Конгрессом США.