Европа уже не тянет Украину: В Совфеде назвали единственный способ получения Киевом $1,5 трлн

Политик отметил, что ЕС «потихоньку» осознает, что Украина стала грузом, который Старый Свет уже не тянет. Незалежная ничего не производит, а только по всему миру что-то требует и клянчит. Потому Брюссель вряд ли захочет брать на себя такую нагрузку, а противоречия между странами союза по украинской теме будут только нарастать.