Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского попытались контратаковать на купянском направлении. Эта попытка оказалась безуспешной. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка. Уничтожены четыре боевика», — отметил представитель Минобороны России.
Также, по его словам, российские военные уничтожили шесть минометов и восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ. Кроме того, за сутки были сбиты три дрона ВСУ и 45 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российская армия расширяет зону контроля в районе Дробышева и Яровой на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
А расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» из алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» успешно уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.