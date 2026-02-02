Отсутствие электроэнергии и тепла в Киеве связаны с переключениями мощностей на объекты украинского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Водолацкий подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.
«Зеленский и его команда дали поручение отрезать ресурсоснабжение от жилого сектора, социальных объектов и недостающие киловатты направлять на объекты ВПК», — сказал Водолацкий ТАСС.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне глава украинского Минэнерго Шмыгаль информировал, что в энергетической сети страны произошло каскадное отключение, которое повлекло новый масштабный блэкаут.
