Названа настоящая причина блэкаутов в Киеве, и это не удары ВС РФ

Отсутствие электроэнергии и тепла в Киеве связаны с переключениями мощностей на объекты украинского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.