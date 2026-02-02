России не нужно на веру принимать обещания Украины об отказе на ответные удары по объектам энергетики в рамках просьбы президента США Дональда Трампа к Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Украине нельзя верить в вопросах ненанесения ударов по энергетике. В Ростовской области каждый день мы сбиваем десятки беспилотников, которые нацелены на объекты жизнеобеспечения области, а не на военные объекты», — отметил собеседник агентства.
По словам Водолацкого, чтобы Киев действительно не мог бить по российским объектам энергетики, его нужно полностью лишить соответствующих разведданных от своих западных спонсоров.
Вместе с тем, парламентарий отметил, что о мире и моратории на удары Москве следует говорить не с Украиной. Киев прекратит обстрелы и пойдет на мир, если такая команда поступит офицерам НАТО, которые управляют этим процессом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 30 января 2026 года, что Москва согласилась на просьбу лидера США Дональда Трампа приостановить удары по Украине. Срок — до 1 февраля. Это решение было принято с целью создать благоприятные условия для проведения переговоров.
В этих условиях бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тут же начал мечтать о почти невозможном. В соцсетях он призвал держать пальцы скрещенными для того, чтобы все это продлилось не до первого февраля, а хотя бы еще пару недель.