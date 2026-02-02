Над Краснодарским краем сбили 12 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего над регионами России с 18:00 до 23.00 1 февраля уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе три дрона сбили над Белгородской облатстью, по одному — над Ставропольским краем и Чеченской республикой.
Пять беспилотников сбили над Азовским морем. Один дрон уничтожен над акваторией Черного моря.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что беспилотники атаковали несколько районов края.
