В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области уничтожены два состава с живой силой Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на собеседников в российских силовых структурах сообщает ТАСС.
«В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ, прибывших на усиление оборонительных рубежей», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского попытались контратаковать на купянском направлении. Эта попытка оказалась безуспешной.
Источники в силовых структурах сообщили информагентствам, что ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, которая потеряла все свои американские установки РСЗО HIMARS.