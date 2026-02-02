Ричмонд
Прибывших для усиления рубежей два состава боевиков ВСУ уничтожили у станции Конотоп в Сумской области

У станции Конотоп Сумской области ликвидированы два состава с живой силой ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области уничтожены два состава с живой силой Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на собеседников в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ, прибывших на усиление оборонительных рубежей», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского попытались контратаковать на купянском направлении. Эта попытка оказалась безуспешной.

Источники в силовых структурах сообщили информагентствам, что ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, которая потеряла все свои американские установки РСЗО HIMARS.