Госкомвоенпром заявил, как в Беларуси будут производить беспилотники

Глава Госкомвоенпрома раскрыл стратегию производства БПЛА в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус сказал на «Беларусь 1», как в Беларуси будут производить беспилотники.

Так, глава Госкомвоенпрома сообщил, что ведомство совместно с Министерством обороны и правительством ищет золотую середину в вопросе производства БПЛА в Беларуси.

— Здесь какой-то агонии быть не должно, — уверен он.

Пантус при этом объяснил, что производства беспилотников следует организовывать, исходя из финансовых возможностей и потребностей страны. И добавил, что производство будет расширяться «по мере необходимости, в случае угрожаемого периода».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что сомневается, помогут ли Беларуси беспилотники. Также белорусский лидер раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют».

