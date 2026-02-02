Силы ПВО за ночь унитожили 31 украинский беспилотник

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 22 — над территорией Белгородской области, четыре БпЛА — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении военного ведомства.
