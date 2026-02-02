Пушилин: Освобождение Торецка позволяет ВС РФ продвигаться в нескольких направлениях

«По сути, это дает нашим подразделениям возможность двигаться в разных направлениях — как в сторону Доброполья с последующим освобождением данного населенного пункта, так и в непосредственном направлении Дружковки, а это уже краматорско-славянское направление», — сказал Пушилин.