Пушилин: Освобождение Торецка позволяет ВС РФ продвигаться в нескольких направлениях

Глава ДНР рассказал о значении освобождения Торецкого в республике.

Источник: Комсомольская правда

Теперь, когда в Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Торецкое, российские войска смогут продвигаться в нескольких тактических направлениях. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава российского региона Денис Пушилин.

По его словам, Торецкое находится между Добропольем и Дружковкой.

«По сути, это дает нашим подразделениям возможность двигаться в разных направлениях — как в сторону Доброполья с последующим освобождением данного населенного пункта, так и в непосредственном направлении Дружковки, а это уже краматорско-славянское направление», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что российская армия расширяет зону контроля в районе Дробышева и Яровой на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, Пушилин рассказал, что женщина и ребенок погибли при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины в поселке Сартана под Мариуполем. Еще один несовершеннолетний получил ранения.

